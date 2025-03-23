В одном из поединков Делвин Блэр дрался против Джастина Уолтерса. Противостояние двух американских бойцов завершилось за считанные секунды, сообщает 24 канал со ссылкой на DAZN Boxing.

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Блэр занял третье место

Делвин Блэр быстро отправил в нокаут своего соотечественника Джастина Уолтерса. Поединок в рамках шоу от Bare Knuckle завершился в первом раунде за четыре секунды.

Таким образом нокаут Блэра занял третье место среди самых быстрых побед в истории организации.

Видео нокаута Делвина Блэра:

Первое место среди самых быстрых побед занимает нокаут Джастина Уотсона. Бойцу хватило всего 2 секунды и 1 точный удар, чтобы одолеть американца Коула Феррелла.