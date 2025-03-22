В андеркарде Камбосос – Вилли состоялся бой между Теремоаной Джуниором и Джеймсом Синхом из Фиджи. Победу одержал австралийский боксер, сообщает 24 канал со ссылкой на Matchroom Boxing.
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Эффектная победа Теремоаны
Теремоана быстро разобрался с Джеймсом Синхом. Фиджиец первым нанес точный удар, но австралиец быстро перехватил инициативу и одержал победу.
Теремоана Джуниор в первом раунде одолел Синха, ведь после серии ударов рефери решил остановить бой. Австралийский боксер отпраздновал победу танцем.
Теремоана победил Синха: смотрите видео
Теремоана отпраздновал победу танцем: смотрите видео
Напомним, что Теремоана Джуниор представлял Австралию на Олимпийских играх 2024 года. Боксер уступил узбекскому бойцу Баходиру Джалолову в четвертьфинале соревнований.