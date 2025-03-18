Между боксерами была большая разница в весе. Ирландец Карти весил 90 килограммов, тогда как гигант Коллоуэй в два раза больше соперника – 180 килограммов, сообщает 24 канал со ссылкой на UFC Fight Pass.

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Без шансов для Карти

Уже с начала поединка Томас Карти потерял центр ринга и не мог отреагировать на удары соперника. Во втором раунде ирландский боксер травмировал колено, но продолжил бой.

Однако Даджуана Коллоуэй отправил Карти в нокдаун. В итоге ирландец не смог выйти на пятый раунд.

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Бой завершился победой американского боксера. Для Томаса Карти это поражение стало первым в карьере.