Між боксерами була велика різниця у вазі. Ірландець Карті важив 90 кілограмів, тоді як гігант Коллоуей у двічі більший за суперника – 180 кілограмів, повідомляє 24 канал із посиланням на UFC Fight Pass.

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Без шансів для Карті

Вже з початку поєдинку Томас Карті втратив центр рингу та не міг відреагувати на удари суперника. У другому раунді ірландський боксер травмував коліно, але продовжив бій.

Однак Даджуана Коллоуей відправив Карті у нокдаун. У підсумку ірландець не зміг вийти на п'ятий раунд.

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Бій завершився перемогою американського боксера. Для Томаса Карті ця поразка стала першою у кар'єрі.