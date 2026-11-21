В честь легендарных украинских боксеров Виталия и Владимира Кличко назван астероид главного пояса – 212723 Кличко (212723 Klitschko). Официальное название утвердил Международный астрономический союз и зарегистрировал в каталоге малых планет в знак признания выдающихся достижений братьев в мировом боксе.

Небесное тело обнаружили 14 сентября 2007 года украинские ученые в Андрушевской астрономической обсерватории в Житомирской области (основанной Юрием Иващенко). Подробнее об этом расскажет 24 Канал.

Что известно об астероиде

Объект относится к главному поясу астероидов и движется между орбитами Марса и Юпитера.

Полный оборот вокруг Солнца астероид совершает за 1375 земных суток, что составляет примерно 3,8 года.

Достижения братьев Кличко на ринге

Карьера Виталия и Владимира длилась более двух десятилетий и стала уникальной в истории мирового бокса: они первыми среди братьев одновременно владели всеми главными чемпионскими поясами в супертяжелом весе. Оба начали профессиональную карьеру в один день – 16 ноября 1996 года в немецком Гамбурге.

За свою карьеру Виталий Кличко провел 47 поединков и ни разу не побывал в нокдауне или нокауте.

Владимир Кличко удерживал чемпионские титулы до ноября 2015 года, когда уступил по очкам Тайсону Фьюри, а в апреле 2017 года провел свой зрелищный финальный бой против Энтони Джошуа на стадионе "Уэмбли". Официально о завершении карьеры он объявил 3 августа 2017 года.

Кто еще из украинских спортсменов имеет собственный астероид

Братья Кличко – не единственные украинские спортсмены, чьи имена увековечены в Солнечной системе. Свой астероид Юпитера под названием (57915) Mahuchikh имеет также олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Ярослава Магучих.