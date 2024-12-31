Братья Кличко или Усик: экс-чемпион мира назвал величайшего боксера в истории Украины

Бывший чемпион мира по версии WBC в полутяжелом весе Александр Гвоздик высказался относительно достижений Александра Усика и братьев Кличко. Украинский боксер сравнил достижения известных земляков.

Александр Гвоздик рассказал, переплюнул ли Александр Усик достижения Владимира и Виталия Кличко. По мнению бывшего чемпиона, боксер из Симферополя превзошел достижения братьев Кличко еще после первого боя против Тайсона Фьюри, пишет 24 Канал со ссылкой на Спорт-Экспресс Украина.

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Гвоздик сравнил достижения титулованных земляков

В мае 2024-го года Усик победил "Цыганского короля" в 12-раундовом бою по раздельному решению судей. Благодаря этой победе Александр стал абсолютным чемпионом мира в хевивейте с 1999-го года после Леннокса Льюиса.

Конечно! Саша уже давно их превзошел. После первого боя с Фьюри, Усик стал абсолютом в супертяжах, до этого был в крузервейте, а братья Кличко никогда не были абсолютами, хотя они дали огромный толчок для развития бокса в Украине,

– считает Гвоздик.

Справка. Летом 2021-го года Гвоздик объявил об окончании карьеры. Боксер вроде бы должен был посвятить себя бизнесу, но не смог долго быть вне ринга и снова надел на руки боксерские перчатки. Последний раз выходил в ринг 15 июня 2024-го года. В том бою Гвоздик проиграл американцу Дэвиду Бенавидесу по итогам всех 12 раундов.

Следует отметить, что уже в конце июня Усик сознательно отказался от пояса IBF и потерял звание "абсолюта". Теперь этим чемпионским поясом владеет британец Даниэль Дюбуа, который публично бросил вызов Александру после его реванша против Фьюри, в котором тоже победил украинец.