Этого соперника еще не смог победить ни один боксер в истории. Им является время. Тедди Атлас сравнил время с парнем, который появляется для того, чтобы победить всех даже величайших боксеров мира, информирует 24 Канал со ссылкой на THE FIGHT with Teddy Atlas.
Вот так Боксер, который опозорил Уайлдера: Усик неожиданно может получить в соперники не Дюбуа
Соперник, которого еще никто не сумел победить
Известный тренер заявил, что неважно, как зовут боксера – Али или Усик. Он ждет своего момента, чтобы догнать того или иного боксера.
Мне задали вопрос – кто может победить Усика? Я ответил – только время. Тот самый парень, который появлялся для того, чтобы победить всех великих боксеров. Он затаился и ждет. Неважно, или тебя зовут Али, или тебя зовут Джо Луис, или тебя зовут Усик. Он ждет своего момента. Время – единственный непобедимый боец. Усику сколько, 38? 37-38,
– заявил Тедди Атлас.
Американский коуч не имел в виду, что время сделает из Усика ослабленного боксера.
"Он ведет здоровый образ жизни. Но есть проблема со всеми великими боксерами, разве что кроме Марчиано. Они остаются слишком надолго. Во многом это и делает их великими – они верят, что всегда найдут способ победить. Это и делает их чемпионами. Они имеют прекрасное наследие, но не знают, когда остановиться. Я не знаю, пойдет ли Усик этой тропой. Али ней пошел, Джо Луис пошел", – добавил тренер.
- Напомним, что 21 декабря Усик победил Фьюри в реванше. Александр нанес второе поражение подряд в карьере Тайсона. Украинец стал первым боксером, который победил "Цыганского короля" и еще и сделал это дважды за год.
- Сразу после реванша непобедимый украинец получил вызов от Даниэля Дюбуа. Усик принял его и попросил саудитов организовать ему этот поединок. Дюбуа же хочет провести встречу на лондонском "Уэмбли". Правда, этого реванша может не быть, если "Динамит" проиграет в следующем поединке Джозефу Паркеру.
- Также планы Дюбуа может сломать китаец Чжан Чжилей, который 22 февраля 2025-го года будет противостоять Агите Кабаелу. В случае победы китайский супертяжеловес может сойтись с Усиком.