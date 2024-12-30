Этого соперника еще не смог победить ни один боксер в истории. Им является время. Тедди Атлас сравнил время с парнем, который появляется для того, чтобы победить всех даже величайших боксеров мира, информирует 24 Канал со ссылкой на THE FIGHT with Teddy Atlas.

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Соперник, которого еще никто не сумел победить

Известный тренер заявил, что неважно, как зовут боксера – Али или Усик. Он ждет своего момента, чтобы догнать того или иного боксера.

Мне задали вопрос – кто может победить Усика? Я ответил – только время. Тот самый парень, который появлялся для того, чтобы победить всех великих боксеров. Он затаился и ждет. Неважно, или тебя зовут Али, или тебя зовут Джо Луис, или тебя зовут Усик. Он ждет своего момента. Время – единственный непобедимый боец. Усику сколько, 38? 37-38,

– заявил Тедди Атлас.

Американский коуч не имел в виду, что время сделает из Усика ослабленного боксера.

"Он ведет здоровый образ жизни. Но есть проблема со всеми великими боксерами, разве что кроме Марчиано. Они остаются слишком надолго. Во многом это и делает их великими – они верят, что всегда найдут способ победить. Это и делает их чемпионами. Они имеют прекрасное наследие, но не знают, когда остановиться. Я не знаю, пойдет ли Усик этой тропой. Али ней пошел, Джо Луис пошел", – добавил тренер.