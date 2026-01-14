Братья Кличко держат рекорд, который никто не может побить

Братья Кличко не только прославили Украину на весь мир, но и установили немало рекордов. Одно из достижений братьев до сих пор никто не может превзойти.

В 2018 году боксеры попали в Книгу рекордов Гиннеса как братья-чемпионы, которые на двоих провели наибольшее количество боев, пишет 24 Канал со ссылкой на BBC. До сих пор достижения украинских чемпионов никто не смог превзойти.

Что известно о рекорде братьев Кличко?

На двоих Кличко провели аж 111 поединков и одержали 104 победы, причем аж 95 боев они завершили нокаутом. По данным BoxRec, доля побед Кличко-старшего нокаутом достигает 70,59%, тогда как Владимира – 69,23%. По этому показателю оба опережают таких легенд, как Леннокс Льюис, Майк Тайсон и даже Мухаммед Али.

Так, на профессиональном ринге Кличко-старший провел 47 поединков, из которых выиграл 45. Из них 41 бой он завершил досрочно нокаутами. Свой последний поединок Виталий провел 8 сентября 2012 года в Москве, нокаутировав Мануэля Чарра.

Его младший брат Владимир за свою карьеру победил 23 соперников в 25 боях за титул чемпиона мира, что является лучшим показателем в истории бокса среди легитимных чемпионов.

Как свидетельствуют данные BoxRec, за свою карьеру был обладателем титулов чемпиона мира в тяжелом и супертяжелом весе по версиям WBO, IBF, IBO и WBA. В августе 2017 года младший Кличко объявил о завершении спортивной карьеры.

Но это не единственное достижение легендарных Кличко. Так, в 2011 году после победы Владимира в бою против Дэвида Хэя украинские братья собрали все чемпионские титулы – WBC, WBO, WBA и IBF.

Установит ли Кличко новый рекорд?

После того, как Кличко-младший в 2017 году завершил карьеру, появлялось немало слухов, что он якобы планирует вернуться в ринг. Основная мотивация Владимира якобы заключалась в том, чтобы побить рекорд Джорджа Формана, который в 46 лет стал самым возрастным чемпионом мира в тяжелом весе.

Интересно, что в рейтинге старейших чемпионов мира сразу после Формана идут оба Кличко. Виталий становился чемпионом мира в 42 года.

По данным СМИ, Владимир якобы серьезно рассматривает возвращение на ринг, несмотря на то, что ему 49 лет. Среди вероятных соперников украинца звучат такие имена, как Даниэль Дюбуа и Тайсон Фьюри.

Промоутер Александр Красюк, который тесно связан с Кличко, в интервью Okay Eva комментировал возможное возвращение боксера. По его словам, Владимир не прекращал тренировки и находится в отличной форме.

Владимиру исполнится 50 лет. Однако он это лишь цифра. С 2017 года он пропустил ни одной тренировки. Как говорил Владимир, он не тренировался только три дня, когда началась война. Он действительно находится в феноменальной форме,

– отметил Красюк.

Слова промоутера подтверждает недавнее видео Владимира, где он тренируется с перспективным боксером Дмитрием Ловчинским.

Как тренируется Владимир Кличко: смотрите видео

Кличко-младший продемонстрировал отличную форму и еще больше подогрел слухи о своем возвращении в бокс.

С кем Кличко надо провести бой, чтобы побить рекорд Формана?