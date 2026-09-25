Эксперт назвал боксеров, которые могут повторить историю легендарных братьев Кличко

Немецкие братья Исмет и Эндрит Адеми могут повторить выдающийся путь Виталия и Владимира Кличко. Молодые спортсмены также способны способствовать возвращению своей страны на вершину мирового бокса.

Об этом заявил генеральный директор компании Ringside Zone Флориан Винтер, представляющий интересы братьев. По его словам, в борьбе за перспективных боксеров компании удалось опередить конкурентов из Великобритании и США.

Братья Адеми – новые "братья Кличко"

По мнению Винтера, в немецком боксе не было спортсменов такого масштаба и с такими амбициями с тех пор, как братья Кличко сделали Германию своей домашней ареной и доминировали в королевском дивизионе почти 20 лет.

Исмет и Эндрит обладают таким же духом партнерства, такой же силой и такой же жаждой завоевания титулов чемпионов мира. Братья Адеми – это следующий важный этап этой миссии: две новые суперзвезды, готовые продолжить дело Кличко, развивать его и двигаться дальше,

– подчеркнул он.

Братья Адеми / Фото со страницы в инстаграме ademiibrothers

Сейчас братья Адеми только начинают свой путь в профессионалах: у Исмета 1 победа, а у Эндрита – 2 победных боя. Однако на любительском уровне они продемонстрировали абсолютное доминирование, завоевав вдвоем 7 титулов чемпионов Германии.

Напомним, "Эпоха братьев Кличко" вошла в историю как золотая эра мирового бокса. Виталий и Владимир Кличко стали первыми в истории братьями, которые одновременно владели всеми самыми престижными чемпионскими поясами в тяжелом весе, при этом ни разу не выйдя на ринг друг против друга из-за обещания матери.