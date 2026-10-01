Владимир впервые заработал такую сумму благодаря завоеванию чемпионского титула. А Виталий получил гарантированный гонорар за конкретный бой, участие в котором стало для него неожиданным. Подробнее об этой истории расскажет 24 Канал.

"Месть за брата" и первый чемпионский миллион

Статус миллионера первым завоевал младший из братьев – Владимир Кличко. Это произошло в октябре 2000 года благодаря исторической победе над американцем Крисом Бердом.

Этот поединок имел принципиальное значение и получил медийное название "Месть за брата", ведь перед этим Берд отобрал пояс чемпиона мира по версии WBO у Виталия Кличко. Владимир вышел на ринг максимально мотивированным, дважды отправил соперника в нокдаун и уверенно победил по очкам, впервые в карьере завоевав титул чемпиона мира.

Именно гонорар за этот чемпионский бой, усиленный выгодным контрактом с немецкой промоутерской компанией Universum Box-Promotion, спонсорскими выплатами и бонусами от телетрансляций, позволил Владимиру в сумме преодолеть отметку в 1 миллион долларов.

Владимир Кличко / Фото из инстаграма украинского боксера

1,4 миллиона долларов за легендарный бой против Льюиса

Виталий Кличко постепенно выходил на стабильный уровень в 1 миллион евро за бой, увеличивая заработок от поединка к поединку ближе к 2004 году. В целом за немецкий период карьеры Кличко-старший заработал около 14 миллионов евро.

Однако свой первый миллионный чек за один конкретный бой Виталий получил 21 июня 2003 года в Лос-Анджелесе. По информации The Guardian, это был легендарный поединок против британца Леннокса Льюиса, за который украинцу гарантировали гонорар в размере 1,4 миллиона долларов (без учета дополнительных бонусов от немецкого телевидения).

Виталий Кличко / Фото из инстаграма Кличко-старшего

Интересно, что Виталий вообще не должен был выходить на ринг с Льюисом в тот вечер. Британец готовился к поединку против Кирка Джонсона, а Кличко должен был выступить в андеркарде. Однако за две недели до события Джонсон получил травму, и Виталий без колебаний согласился на замену.

Несмотря на то, что украинец лидировал по оценкам всех трех судей со счетом 58 – 56, после 6-го раунда бой остановили из-за глубокого рассечения возле левого глаза Виталия. Победу техническим нокаутом присудили Льюису, но этот драматический поединок навсегда вписал имя Виталия Кличко в историю мирового бокса и принес ему первый семизначный гонорар.