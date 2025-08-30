Александр Усик победил Даниэля Дюбуа в реванше 19 июля 2025 года. Украинский боксер сейчас отдыхает после поединка и размышляет над своим будущим в профессиональном ринге.

Тогда как в боксерском сообществе пытаются предсказать, что будет делать абсолютный чемпион мира. Спенсер Браун рассказал, как Усик должен покинуть профи-ринг, пишет 24 канал со ссылкой на Boxing News.

Как Усик должен завершить карьеру?

Спенсер Браун заявил, что идеальным завершением карьеры для Александра Усика станет третий бой против его подопечного Тайсона Фьюри. Менеджер британца отметил, что уже ранее упоминалось о возможной трилогии.

Более того, Александр Усик говорил о третьем бое с Тайсоном Фьюри. Браун вспомнил, что украинский чемпион выражал желание провести трилогию с "Цыганским королем".

Я думаю, что это единственный выход, потому что Усику очень нравится Тайсон, а Тайсону – Усик. Он (Фьюри – 24 канал) сказал, что если бы он должен был выбрать человека, который бы вывел его из игры, то это был бы Александр Усик. Это то, что он сказал мне лично. Если бы он снимал шляпу перед кем-то, это был бы Александр Усик,

– сказал Браун.

Напомним, что Александр Усик дважды дрался с Тайсоном Фьюри в 2024 году. В первом бою украинский боксер победил раздельным решением судей, а во втором судьи единодушно отдали победу украинцу.

