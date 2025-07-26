"Никто другой": легенда бокса назвал главную особенность Усика
- Шеннон Бриггс сравнил Александра Усика с машиной на высокой скорости, отметив его безостановочности во время давления на соперника.
- Усик одержал досрочную победу над Даниэлем Дюбуа в пятом раунде реванша.
Александр Усик вписал свое имя золотыми буквами в историю бокса. Украинский боксер за свою карьеру получил немало титулов и трижды становился абсолютным чемпионом мира.
Шеннон Бриггс поделился мыслями об Александре Усике. В частности, бывший чемпион мира объяснил, какую особенность имеет украинский боксер, сообщает 24 канал со ссылкой на SecondsOut.
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Какой уникальной способностью обладает Усик?
Шеннон Бриггс выделил выносливость Александра Усика. Бывший чемпион мира в хевивейте подчеркнул, что украинский боксер даже в конце поединка может наносить большое количество ударов.
Бриггс отметил, если Александр Усик оказывает давление на соперника, его невозможно остановить. Легенда бокса сравнил Короля хевивейта с машиной, которая едет на высокой скорости.
Ты проигрываешь и отправишься в ад. В двенадцатом раунде он продолжает выбрасывать удары, как в первом. Никто другой в истории бокса не смог этого сделать,
– сказал Бриггс.
Напомним, что Александр Усик одержал досрочную победу, нокаутировав Даниэля Дюбуа в реванше. Поединок между украинским чемпионом и британским боксером завершился в пятом раунде.
Ранее сообщалось о том, что Михаил Завьялов назвал победителя возможного третьего боя между Усиком и Фьюри, который может состояться в 2026 году.