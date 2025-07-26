Шеннон Бріггс поділився думками про Олександра Усика. Зокрема, колишній чемпіон світу пояснив, яку особливість має український боксер, повідомляє 24 канал із посиланням на SecondsOut.

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Яку унікальну здатність має Усик?

Шеннон Бріггс виділив витривалість Олександра Усика. Колишній чемпіон світу у хевівейті підкреслив, що український боксер навіть наприкінці поєдинку може завдавати велику кількість ударів.

Бріггс наголосив, якщо Олександр Усик чинить тиск на суперника, його неможливо зупинити. Легенда боксу порівняв Короля хевівейту з машиною, яка їде на високій швидкості.

Ти програєш і вирушиш в пекло. У дванадцятому раунді він продовжує викидати удари, як в першому. Ніхто інший в історії боксу не зміг цього зробити,

– сказав Бріггс.

Нагадаємо, що Олександр Усик здобув дострокову перемогу, нокаутувавши Даніеля Дюбуа у реванші. Поєдинок між українським чемпіоном та британським боксером завершився у п'ятому раунді.

Раніше повідомляли про те, що Михайло Зав'ялов назвав переможця можливого третього бою між Усиком та Ф'юрі, який може відбутись у 2026 році.