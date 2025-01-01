Бывший чемпион мира Тимоти Брэдли является одним из тех, кто высказывается "против" такого громкого утверждения о боксерском наследии Александра Усика. Американский боксер назвал легендарных бойцов, которые сделали более серьезный вклад в историю бокса, чем непобедимый украинец, пишет 24 Канал со ссылкой на GiveMeSport.

Интересно Ломаченко неожиданно опередил Кличко: кто возглавил рейтинг лучших боксеров в истории Украины

Кого назвал Тимоти Брэдли

Брэдли выделил сразу двух легенд бокса.

Я не ненавижу Усика, я даю вам, ребята, факты. Вы, ребята, говорите о том, что Усик великий на все времена... Вы шутите так? Леннокс Льюис и Майк Тайсон прекрасно выполняли свою работу, они гораздо умнее Усика,

– сказал 41-летний бывший боксер.

Справка. В первом бою против Фьюри Усик получил звание "абсолюта" в хевивейте после Леннокса Льюиса (с 1999-го года). В июне 2024-го Александр отдал пояс IBF и потерял это почетное звание.

Напомним, что это уже не первое подобное заявление в сторону Усика от Брэдли. Ранее Тимоти на своем ютуб-канале уже разнес наследие Александра в боксерском мире, заявив, что победы над Дюбуа, Джошуа и Фьюри не делают из украинца величайшего боксера в истории.

Отметим, что Усик уже получил вызов от Даниэля Дюбуа. Если в будущем этот поединок организуют, то Александр будет иметь шанс вернуть себе звание абсолютного чемпиона мира в хевивейте.