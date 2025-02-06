Рискует сорвать планы Усика: экс-чемпион мира бросил вызов "Новому Майку Тайсону"

Бывший чемпион мира Чарльз Мартин рассказал, с кем хочет выйти в один ринг ради возможного боя против Даниэля Дюбуа в будущем. Целью 38-летнего американского боксера стоит титульный поединок.

Бывший соперник Энтони Джошуа обратился к Мозесу Итауме, который уже получил прозвище "Новый Майк Тайсон". Чарльз Мартин не побоялся бросить вызов на бой молодому 20-летнему сопернику, сообщает 24 Канал со ссылкой на Sky Sports.

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Путь к титульному бою

38-летний боксер прогнозирует, что бой против Итаумы приблизит его к поединку против Даниэля Дюбуа. "Динамит" 22 февраля проведет защиту титула IBF в бою против Джозефа Паркера. Также этого поединка ждет Александр Усика. Следующий соперник непобедимого украинца может определиться как раз в этом противостоянии Дюбуа – Паркер.

Сейчас Итаума побеждает всех быстро и без вопросов. Но никто не знает, умеет ли он держать удар. Я хочу снова драться за титул чемпиона мира. Знаю, что победа над молодым Итаумой, о котором сейчас все говорят, поможет мне получить бой с Дюбуа,

– заявил Мартин.

Справка. 16 января 2016-го года Чарльз Мартин дрался с украинцем Вячеславом Глазковым. Бой закончился уже в 3-м раунде, когда американец отправил в нокаут Глазкова. Мартин завоевал вакантный титул чемпиона IBF в тяжелом весе, который потерял уже в следующем поединке против Энтони Джошуа (проиграл нокаутом во 2-м раунде).

Отметим, что за спиной Чарльза Мартина 34 проведенных боя, в которых он одержал 29 побед (26 – нокаутом). Также потерпел 4 поражения. Еще в одном поединке была зафиксирована ничья.

По статистике Мозефа Итаума, то 20-летний боксер победил в своих первых 11 боях в профессионалах.