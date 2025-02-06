Колишній суперник Ентоні Джошуа звернувся до Мозеса Ітауми, який вже отримав прізвисько "Новий Майк Тайсон". Чарльз Мартін не побоявся кинути виклик на бій молодому 20-річному супернику, повідомляє 24 Канал із посиланням на Sky Sports.

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Шлях до титульного бою

38-річний боксер прогнозує, що бій проти Ітауми наблизить його до поєдинку проти Даніеля Дюбуа. "Динаміт" 22 лютого проведе захист титулу IBF у бою проти Джозефа Паркера. Також на цей двобій чекає Олександр Усика. Наступний суперник непереможного українця може визначитись якраз у цьому протистоянні Дюбуа – Паркер.

Зараз Ітаума перемагає всіх швидко і без питань. Але ніхто не знає, чи вміє він тримати удар. Я хочу знову битися за титул чемпіона світу. Знаю, що перемога над молодим Ітаумою, про якого зараз усі говорять, допоможе мені отримати бій з Дюбуа,

– заявив Мартін.

Довідка. 16 січня 2016-го року Чарльз Мартін бився із українцем В'ячеславом Глазковим. Бій закінчився вже у 3-му раунді, коли американець відправив у нокаут Глазкова. Мартін завоював вакантний титул чемпіона IBF у важкій вазі, який втратив вже у наступному поєдинку проти Ентоні Джошуа (програв нокаутом у 2-му раунді).

Відзначимо, що за спиною Чарльза Мартіна 34 проведені бої, у яких він здобув 29 перемог (26 – нокаутом). Також зазнав 4 поразок. Ще в одному поєдинку була зафіксована нічия.

Щодо статистики Мозефа Ітаума, то 20-річний боксер переміг у своїх перших 11 боях у професіоналах.