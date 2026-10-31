Чемпионы мира из Украины, пропавшие после завершения карьеры: где они сейчас

Украинский бокс подарил миру немало выдающихся спортсменов, чьи поединки собирали миллионы зрителей. Однако после завершения карьеры не все боксеры остаются в спорте, становятся тренерами или работают в федерациях.

Некоторые из них решили уйти из публичной жизни, а другие – полностью изменить свою жизнь и профессию. Как сложилась их судьба после бокса, расскажет 24 Канал.

Сергей Дзинзирук

Он был одним из самых техничных боксеров своего времени. Выступал в первом среднем весе и шесть лет владел титулом чемпиона мира по версии WBO – с 2005 по 2011 год. За этот период украинец успешно защитил пояс шесть раз. После поражения от Брайана Веры в 2013 году он решил завершить профессиональную карьеру и уйти из мира бокса.

В отличие от многих бывших спортсменов, Дзинзирук не стал тренером или промоутером. Он почти не появляется на публике, не дает интервью и не ведет открытых страниц в соцсетях. О его жизни вновь заговорили после начала полномасштабного вторжения России, когда стало известно, что боксер вступил в ряды территориальной обороны.

Сергей Дзинзирук / Фото с сайта sportbusiness.media

Владимир Сидоренко

Бронзовый медалист Олимпиады-2000 в Сиднее впоследствии завоевал пояс WBA в легчайшем весе. Он удерживал его с 2005 по 2008 год и шесть раз успешно защитил. Также Сидоренко стал третьим украинцем, завоевавшим титул чемпиона мира среди профессионалов после братьев Кличко.

Впоследствии он фактически исчез из медиапространства: почти не посещает спортивные мероприятия и не появляется в информационном поле. Сейчас бывший чемпион ведет непубличный образ жизни и практически не контактирует с журналистами.

12 июня 2023 года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о лишении Сидоренко государственной стипендии. Официальных объяснений этого решения в документе нет. В то же время украинские СМИ сообщали, что во время полномасштабной войны бывший спортсмен проживает в оккупированном Крыму, в частности в Севастополе.

Владимир Сидоренко / Фото с сайта isport.ua

Вячеслав Глазков

Луганский боксер завоевал серебро чемпионата мира и бронзу Олимпиады-2008, а на профессиональном ринге долгое время оставался непобедимым.

В 2016 году Глазков получил возможность побороться за титул чемпиона мира IBF в тяжелом весе. Его соперником стал Чарльз Мартин. Однако поединок завершился неудачно: в третьем раунде украинец получил серьезную травму колена и не смог продолжить бой. После этого он больше не возвращался на ринг.

Впоследствии стало известно, что Глазков переехал в США и сменил профессию. Бывший боксер прошел обучение на водителя грузовика и начал работать дальнобойщиком.

Вячеслав Глазков / Фото 24boxing

Александр Спирко

Спирко в свое время считался одним из самых перспективных украинских боксеров. Он завоевал юношеские чемпионские титулы по версиям WBC, WBO и IBF, а также возглавлял рейтинг WBO. Спортсмен был близок к бою за полноценный чемпионский пояс, но в 2015 году неожиданно прекратил выступления.

Александр Спирко / Фото с сайта xsport

В течение следующих шести лет о Спирко почти ничего не было известно. Как выяснилось позже, он сознательно отошел от бокса, чтобы уделять больше времени семье и воспитанию сына. Впоследствии Александр ненадолго вернулся на профессиональный ринг, однако полноценного возобновления карьеры не произошло.