Украинский боксер одержал уверенную победу и завоевал титул WBO International

В субботу, 10 мая, состоялся фантастический вечер бокса в Германии. Украинский боксер Карен Чухаджян дрался против Кристиана Хавьера Аялы.

На кону противостояния стоял титул WBO International. Бой между Чухаджяном и Аялой состоялся в полусреднем весе, сообщает 24 канал.

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Закрыл поражение от Энниса

Карен Чухаджян и Кристиан Хавьер Аяла встречались в немецком городе Росток. Украинец смог закрыть поражение в прошлом бою от Джарона Энниса, одержав победу.

Поединок между Чухаджяном и Аялой прошел всю дистанцию. В результате Карен одолел аргентинца единогласным решением судей и получил чемпионский пояс WBO International в полусреднем весе.

Напомним, что ранее Карен Чухаджян дважды претендовал на титул чемпиона мира по версии IBF. Однако в двух поединках за пояс украинец уступил Джарону Эннису.

Теперь украинского чемпиона ведут по линии WBO, где сейчас действующим чемпионом является Брайан Норман.