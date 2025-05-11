Украинский боксер одержал уверенную победу и завоевал титул WBO International
- Украинский боксер Карен Чухаджян одержал победу над Кристианом Хавьером Аялей, завоевав титул WBO International в полусреднем весе.
- До этого Чухаджян дважды боролся за титул чемпиона мира по версии IBF, но проиграл Джарону Эннису.
В субботу, 10 мая, состоялся фантастический вечер бокса в Германии. Украинский боксер Карен Чухаджян дрался против Кристиана Хавьера Аялы.
На кону противостояния стоял титул WBO International. Бой между Чухаджяном и Аялой состоялся в полусреднем весе, сообщает 24 канал.
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Закрыл поражение от Энниса
Карен Чухаджян и Кристиан Хавьер Аяла встречались в немецком городе Росток. Украинец смог закрыть поражение в прошлом бою от Джарона Энниса, одержав победу.
Поединок между Чухаджяном и Аялой прошел всю дистанцию. В результате Карен одолел аргентинца единогласным решением судей и получил чемпионский пояс WBO International в полусреднем весе.
Напомним, что ранее Карен Чухаджян дважды претендовал на титул чемпиона мира по версии IBF. Однако в двух поединках за пояс украинец уступил Джарону Эннису.
Теперь украинского чемпиона ведут по линии WBO, где сейчас действующим чемпионом является Брайан Норман.