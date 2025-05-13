"Китайский гигант" назвал желаемого соперника, с которым хотел бы разделить ринг. 42-летний боксер не против подраться с бывшим чемпионом мира, сообщает 24 канал со ссылкой на Boxing News 24.

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Серьезный соперник

Чжан Чжилей пригласил в ринг британца Энтони Джошуа. По словам, представителя Китая, если Эй Джей заинтересован драться, то ему не важно, где и в какое время провести поединок.

"Китайский гигант" выразил надежду, что британский боксер согласится драться с ним. 42-летний ветеран хевивейта также рассказал о своей мечте.

Моя мечта еще не осуществлена. Я все еще двигаюсь к ней. Я все еще на пути к тому, чтобы стать лучшим чемпионом мира. Я в шаге от этой цели,

– сказал Чжилей.

Напомним, что Чжан Чжилей последний раз дрался в феврале этого года. Тогда китаец уступил немецкому боксеру Агиту Кабаэлу, в нокауте.

Энтони Джошуа в последнем поединке встретился с Даниэлем Дюбуа в сентябре 2024 года. Эй Джей проиграл земляку техническим нокаутом в пятом раунде.