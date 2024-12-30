Боксер, который опозорил Уайлдера: Усик неожиданно может получить в соперники не Дюбуа

Даниэль Дюбуа бросил вызов Александру Усику после победы украинца в реванше над Тайсоном Фьюри. Несмотря на это непобедимый боксер из Украины может подраться против другого оппонента.

Менеджер известного супертяжа Чжана Чжилея рассказал, что его клиент имеет реальные шансы выйти в один ринг против Александра Усика. Терри Лейн намекнул на возможный поединок Усик – Чжилей, сообщает 24 Канал со ссылкой на Sky Sports.

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Однако для этого китайскому боксеру нужно в следующем поединке победить Агиту Кабаела, который запланирован на 22 февраля 2025-го года.

Чжана ждет тяжелый бой против Кабаэла. Если он победит, то станет вторым в мире после Александра Усика, что принесет ему возможность подраться за его титулы,

– сказал меннеджер Чжилея.

Справка. В ночь на 2 июня Чжан Чжилей провел бой против Деонтея Уайлдера в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. 41-летний мощный китаец закончил поединок в 5-м раунде, когда повалил Уайлдера на настил ринга. Чжилей взялся добивать соперника, который сумел подняться на ноги, но неустойчиво держался на своих двоих. Рефери решил остановить встречу и присудил досрочную победу техническим нокаутом Чжилею.

Такой поворот событий вообще не входит в планы Даниэля Дюбуа, который бросил публичный вызов на поединок непобедимому украинцу. Перед этим у "Динамита", как и у Чжилея, будет еще один бой. 22 февраля Дюбуа подерется против Джозефа Паркера.

Лишь в случае триумфа Дюбуа сможет претендовать на бой против Усика. Еще 21 декабря Александр принял вызов Даниэля и попросил саудитов устроить ему эту встречу. Однако британец уже назвал место, в котором хотел бы побоксировать против украинца. И это не Саудовская Аравия.