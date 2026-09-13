После боя Донченко в интервью 24 Канала рассказал о подготовке к защите от переходов в партер. Отдельно он отметил помощь Ярослава Амосова – бывшего претендента на титул UFC и одного из лучших украинских борцов в ММА.

Донченко рассказал об Амосове

По его словам, противостояние с Сориано стало хорошей проверкой его навыков борьбы. Американец в свое время занимал третье место на престижном турнире All American по вольной борьбе, что свидетельствует о его высоком уровне в этом компоненте.

И в первом, и во втором раундах я очень легко защищался. Сейчас много работаю над борьбой. Возможно, чуть меньше оттачиваю ее атакующий аспект, потому что раньше он у меня был на более высоком уровне. Это я тоже исправлю,

– рассказал Донченко.

Украинец также подчеркнул вклад Амосова в свою подготовку. По словам Донченко, они начали тренироваться вместе еще до подписания контрактов с UFC, а Ярослав приглашал его в свой зал.

Ярослав мне очень помогал. Мы немного боролись даже после его поединка. Тренировались еще до того, как и его, и меня подписали в UFC. Амосов звал меня к себе в зал, и я обязательно приезжал,

– сказал он.

Отметим, что украинец вызвал на бой американского ветерана Даниэля Родригеса, который занимает 15-е место в рейтинге полусреднего веса.