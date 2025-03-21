Непобежденного бойца UFC из Украины отстранили за допинг

Данила Воеводкин попал в инцидент с употреблением заброненных веществ. Украинский боец UFC получил наказание в виде дисквалификации.

Воеводкин в прошлом году провалил допинг-тест. В итоге Даниила отстранили от боев сроком на два года, сообщает 24 канал со ссылкой на UFC.

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Детали инцидента

Данила Воеводкин в Вильнюсе 17 октября 2024 года сдал допинг-тест, который оказался положительным. В организме украинского бойца нашли запрещенный мельдоний.

В CASD заявили, что в деле Воеводкина нет смягчающих обстоятельств, которые могут сократить срок наказания бойца. Отстранение Даниила начало действовать с 14 ноября 2024 года, когда началась временная дисквалификация.

К слову. Даниил Воеводкин провел семь поединков и не потерпел ни одного поражения.

Напомним, что в прошлом году Даниил Воеводкин заключил контракт с UFC. Украинский боец победил на претендентской серии президента организации Дэни Уайта.