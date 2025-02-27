"Мог выдержать три раунда": отец Дюбуа рассказал о состоянии здоровья боксера

Даниэль Дюбуа должен был сразиться против Джозефа Паркера 22 февраля в Эр-Рияде. Накануне боя стало известно, что британский боксер не сможет принять участие по болезни.

Потому долгожданный поединок Дюбуа– Паркер был упразднен. А на смену "Динамиту" прилетел в Саудовскую Аравию Мартин Баколе. Проигравший во втором раунде Джозефу Паркеру.

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Что известно о болезни Дюбуа

Стэнли Дюбуа, отец боксера Даниэля Дюбуа, поделился информацией о состоянии здоровья своего сына и чемпиона мира IBF, сообщает 24 канал со ссылкой на talkSPORT.

Папа Дюбуа рассказал, что боксер идет на поправку, но у него сильно набухли гланды. Поэтому у Даниэля наблюдается сильная усталость и высокая температура. Он сейчас проходит через это.

Стэнли Дюбуа отметил, что его сын хотел драться и чувствовал себя хорошо. Однако врачи запретили британскому боксеру выходить на бой против Паркера, он ведь мог не выдержать темп поединка.

Врачи сказали, что он продержится три раунда и устанет. Даниэль хотел сразиться, он очень расстроен. Дорого домой была немного грустной, я сочувствовал команде. Это неприятное чувство, когда ничего не можешь изменить,

– сказал отец Дюбуа.

Также папа Даниэля Дюбуа прокомментировал возвращение сына в ринг после болезни. Он заявил, что это зависит от Фрэнка Уоррена. Стэнли Дюбуа сказал, что они обсудят предстоящие поединки британца.

Отец Дюбуа подчеркнул, что его сын вернется в зал после хорошего отдыха. Ведь "Динамит" прошел тяжелый тренировочный лагерь, готовясь к бою против Джозефа Паркера.