Тому довгоочікуваний поєдинок Дюбуа – Паркер було скасовано. А на заміну "Динаміту" прилетів в Саудівську Аравію Мартін Баколе. Який програв у другому раунді Джозефу Паркеру.

Читайте також Захворів на мільйони: які кошти втратив Дюбуа за скасування бою проти Паркера

Що відомо про хворобу Дюбуа

Стенлі Дюбуа, батько боксера Даніеля Дюбуа, поділився інформацією про стан здоров'я свого сина та чемпіона світу IBF, повідомляє 24 канал із посиланням на talkSPORT.

Тато Дюбуа розповів, що боксер йде на поправку, але в нього сильно набрякли гланди. Тому у Даніеля спостерігається сильна втома та висока температура. Він наразі проходить через це.

Стенлі Дюбуа зазначив, що його син хотів битись та почувався добре. Однак лікарі заборонили британському боксеру виходити на бій проти Паркера, адже він міг не витримати темп поєдинку.

Лікарі сказали, що він протримається три раунди і втомиться. Даніель хотів битися, він дуже засмучений. Дорого додому була трохи сумною, я співчував команді. Це неприємне відчуття, коли нічого не можеш змінити,

– сказав батько Дюбуа.

Також тато Даніеля Дюбуа прокоментував повернення сина у ринг після хвороби. Він заявив, що це залежить від Френка Воррена. Стенлі Дюбуа сказав, що вони обговорять майбутні поєдинки британця.

Батько Дюбуа підкреслив, що його син повернеться до залу після хорошого відпочинку. Адже "Динаміт" пройшов важкий тренувальний табір, готуючись до бою проти Джозефа Паркера.