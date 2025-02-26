У підсумку чемпіона світу за версією IBF замінив Мартін Баколе. "Динаміт" втратив чимало коштів за скасування поєдинку із Джозефом Паркером, повідомляє 24 канал із посиланням на TheSportster.

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Скільки втратив Дюбуа

За даними джерела, Даніель Дюбуа не отримав гарантований йому гонорар у розмірі 2,5 мільйона фунтів стерлінгів. Також оплата за перегляд могла принести британцю додаткові 4 мільйони фунтів.

Загальна сума прибутку, яку втратив "Динаміт" складає 6,5 мільйона фунтів стерлінгів. Окрім того, Дюбуа витратив близько 250 – 400 тисяч фунтів на підготовку до поєдинку з Джозефом Паркером.

Також Даніель не виконав умови за спонсорськими договорами. Які оцінюються у півмільйона фунтів стерлінгів.

Нагадаємо, що Даніель Дюбуа у бою проти Джозефа Паркера мав захищати титул чемпіона світу за версією IBF. Наразі невідомо, коли британець повернеться в ринг та проведе поєдинок з новозеландцем.