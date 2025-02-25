Промоутер британського боксера Френк Воррен назвав двох кандидатів на поєдинок проти Даніеля Дюбуа. Відомий функціонер анонсував дедлайн вибору наступного суперника "Динаміта", інформує 24 Канал із посиланням на BBC.

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Хто може стати суперником Дюбуа

Воррен додав, що фінальне рішення залишається за Дюбуа.

Треба дивитися на наступний крок, і я думаю, що це буде або Усик в бою за всі чотири пояси, або, можливо, Ей Джей. Ми маємо вирішити це протягом наступного тижня або близько того. Ми обговоримо варіанти з командою і приймемо рішення. Кожна думка важлива, але найважливіша думка – це думка Даніеля, адже саме він виходить у ринг і приймає остаточне рішення,

– сказав Воррен.

Ще раніше було відомо, що Ентоні Джошуа, як і Олександр Усик, претендує на бій із переможцем протистояння Дюбуа – Паркер. Також була інформація, що Ей Джей чекає повернення Тайсона Ф'юрі у ринг заради їх очної британської битви. Однак "Циганський король" не поспішає повертатись у ринг.

Відзначимо, що Дюбуа вже зустрічався на профі-рингу із Усиком та Джошуа. Влітку 2023-го Даніель програв технічним нокаутом у дев'ятому раунді Усику, а от 21 вересня минулого року "Динаміт" нокаутував Джошуа.

Також стало відомо, що на бій проти Дюбуа претендує Джозеф Паркер, який 22 лютого нокаутував Мартіна Баколе. Новозеландець таки хоче провести зірвану зустріч.