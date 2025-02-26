Заболел на миллионы: какие средства потерял Дюбуа за отмену боя против Паркера

Даниэль Дюбуа должен был драться против Джозефа Паркера 22 февраля в рамках вечера бокса в Эр-Рияде. Однако британскому боксеру пришлось сняться с боя из-за болезни.

В итоге чемпиона мира по версии IBF заменил Мартин Баколе. "Динамит" потерял немало средств за отмену поединка с Джозефом Паркером, сообщает 24 канал со ссылкой на TheSportster.

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Сколько потерял Дюбуа

По данным источника, Даниэль Дюбуа не получил гарантированный ему гонорар в размере 2,5 миллиона фунтов стерлингов. Также оплата за просмотр могла принести британцу дополнительные 4 миллиона фунтов.

Общая сумма прибыли, которую потерял "Динамит" составляет 6,5 миллиона фунтов стерлингов. Кроме того, Дюбуа потратил около 250 – 400 тысяч фунтов на подготовку к поединку с Джозефом Паркером.

Также Даниэль не выполнил условия по спонсорским договорам. Которые оцениваются в полмиллиона фунтов стерлингов.

Напомним, что Даниэль Дюбуа в бою против Джозефа Паркера должен был защищать титул чемпиона мира по версии IBF. Пока неизвестно, когда британец вернется в ринг и проведет поединок с новозеландцем.