Экс-чемпион мира назвал единственного боксера, который может одолеть Усика

Александр Усик близок к реваншу с Даниэлем Дюбуа. Бывший чемпион мира Лоуренс Околи сделал положительный прогноз на этот возможный поединок в пользу "Динамита".

Британский боксер признался, что никогда не мог попасть в итоговый результат боев Александра Усика. Лоуренс Околи привел примеры таких случаев, информирует 24 Канал со ссылкой на Seconds Out.

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Единственный, кто может победить Усика

32-летний бывший чемпион по версии WBO заверил, если Усик не проиграет борьбу своему вики, то будет фаворитом почти во всех своих поединках. Однако это не касается реванша с Даниэлем Дюбуа. Здесь Околи делает ставку на победу "Динамита".

Всегда, когда я говорю, что Усик проигрывает – он делает наоборот. Так было много раз, после первого поединка с Джошуа, Фьюри. Если на Александра не повлияет его возраст, то он должен быть фаворитом, но вот эта версия Дюуба способна выйти и победить Усика,

– заявил Околи.

Отметим, что ранее о победе над Усиком много говорил Мартин Баколе. Однако боксер из ДР Конго поставил эти слова под большое сомнение после провального поражения от Джозефа Паркера. Также американский боксер Джаррелл Миллер сделал громкое заявление о триумфе над непобедимым до сих пор Усиком.

Напомним, что первая встреча Усика и Дюбуа закончилась победой Александра техническим нокаутом в девятом раунде. Их поединок состоялся еще в августе 2023-го года.

Вот это да! Ранее Лоуренс Околи заявил, что стремится получить чемпионский пояс ради своего онкобольного наставника.

Сейчас чемпион мира по версии IBF в хевивейте Дюбуа является первым номером в списке потенциальных соперников Александра. Вторым номером здесь идет временный чемпион мира WBO Джозеф Паркер. Судьба реванша Усик – Дюбуа определится в течение следующих недель.