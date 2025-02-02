Менеджер Усика рассказал, когда и с кем состоится следующий бой украинца

Менеджер украинского боксера Эгис Климас несколько приоткрыл детали будущего Александра Усика. Функционер заявил, что у Александра еще есть одно незавершенное дело.

Речь идет о реванше Александра Усика с Даниэлем Дюбуа. Летом 2023-го боксеры уже встречались на одном ринге, но, по словам Эгиса Климаса, у многих осталось много вопросов и сомнений относительно этого поединка, пишет 24 Канал со ссылкой на IFL TV.

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Самый приоритетный вариант для Усика

Однако сначала Дюбуа следует защитить пояс чемпиона мира по версии IBF в хевивейте в ближайшем бою против Джозефа Паркера. Встреча состоится 22 февраля в Эр-Рияде.

Менеджер Усик назвал срок ориентировочного возвращения Александра в ринг.

Да. Реванш с Дюбуа имеет смысл, ведь здесь есть незавершенное дело, у многих до сих пор есть сомнения относительно первого боя в Варшаве. К тому же если Дюбуа победит Паркера, то это будет поединок за звание абсолютного чемпиона, это прекрасно. Александр проведет свой бой в середине или конце лета. Сейчас он отдыхает, потом ему надо на тренировочный лагерь три месяца и он будет готов. Поединок с победителем боя Паркер – Дюбуа является вариантом номер один для Усика,

– заявил Эгис Климас.

Напомним, что в августе 2023-го года Дюбуа проиграл Усику техническим нокаутом в 9-м раунде. Перед этим в 5-й трехминутке Даниэль откровенно пробил ниже пояса Александру, который долго восстанавливался после такого удара. Тогда после боя промоутер Даниэля Фрэнк Уоррен заявлял, что обжалует этот удар ниже пояса, ведь усмотрел в этом моменте симуляцию от Усика.

Если Дюбуа победит Паркера и во второй раз сойдется на одном ринге с Усиком, то болельщики увидят бой за абсолютное чемпионство в хевивейте.