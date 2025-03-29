Неоконченное дело, – Дюбуа назвал желаемого соперника для следующего боя

Чемпион мира по версии IBF Даниэль Дюбуа наконец-то возвращается после болезни. Британский боксер рассказал, с кем бы хотел разделить ринг в следующем бою.

"Динамит" из-за болезни слился с боя против временного чемпиона по версии WBO Джозефа Паркера. Вместо него 22 февраля с Паркером подрался Мартин Баколе, который не выстоял даже двух полных раундов.

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Дюбуа выбрал приоритетного соперника

Британский боксер рассказал, что эмоционально реагирует на критику фанатов бокса об отказе от поединка с Джозефом. Даниэль Дюбуа заверил, что хочет довести дело до конца и подраться в следующем бою против Паркера, пишет 24 Канал со ссылкой на BoxNation.

Критика фанатов немного раздражает меня. Если говорить о следующем поединке, то я хотел бы подраться с Паркером, или с Усиком, или с Джошуа. Если выбрать одного из трех соперников, то приоритетом для меня является Паркер. Потому что это незаконченное дело. Я бы с удовольствием принял этот бой. Я просто хочу снова кого-нибудь усыпить, вернуться и показать людям, что я настоящий мужчина, что я готов к бою и готов ко всему,

– заявил Дюбуа.

Также Дюбуа имеет большие шансы провести реванш с Усиком, которому проиграл техническим нокаутом в девятом раунде первого боя (в августе 2023-го). Судьба этого реванша определится уже в ближайшие недели. На кону второй битвы может стоять звание "абсолюта" хевивейта.

Сейчас за спиной Даниэля 22 победы (21 – нокаутом) и 2 поражения в 24-х проведенных боях.