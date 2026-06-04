"Его лучшие годы позади": соперник Усика поделился неожиданным мнением об украинце

Чемпион мира по боксу в супертяжелом весе по версии WBO, Даниэль Дюбуа, высказался о текущей физической форме Александра Усика. Украинец является обладателем титулов WBA, WBC и IBF.

Британский боксер признался, что не смотрел последний поединок Усика против звезды кикбоксинга Рико Верховена. Однако он считает, что 39-летний чемпион начинает терять позиции, сообщает 24 Канал.

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Что Дюбуа сказал об Усике?

По словам Дюбуа, его не заинтересовал формат поединка боксера против кикбоксера, поскольку он не воспринимает такие противостояния серьезно.

Лично я бой не смотрел, просто узнал результат на следующий день. Поединки боксера против кикбоксера я не воспринимаю слишком серьезно. Но Усик выступил хорошо. Остались ли его лучшие годы позади? Возможно. Я считаю, что да. Он немного намаявшись, но одержал победу. Посмотрим,

– заявил Дюбуа.

Напомним! Усик и Дюбуа дважды встречались в ринге. В обоих случаях победу праздновал украинец: в 2023 году он остановил британца техническим нокаутом в 9-м раунде, а во время реванша в 2025 году нокаутировал соперника уже в 5-м раунде.

Кто такой Даниэль Дюбуа?