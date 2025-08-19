Даниэль Дюбуа продолжает восстанавливаться морально и физически от поражения в реванше против Александра Усика. При этом британский боксер потерял еще одного тренера.

Британский журналист Деклан Уоррингтон сообщил о расторжении сотрудничества между Даниэлем Дюбуа и его тренером Доном Чарльзом. С этим наставником "Динамит" добрался до своих трех крупнейших побед, пишет 24 Канал со ссылкой на аккаунт Уоррингтона в соцсети Х.

С каким тренером прекратил сотрудничество Дюбуа?

Также представитель СМИ рассказал, кто заменил Чарльза на посту тренера. Теперь Дюбуа работает с бывшим наставником другого звездного британского боксера Энтони Джошуа.

Даниэль Дюбуа и Дон Чарльз – тренер, который привел его к трем лучшим победам. Разошлись после поражения от боксера, которого все чаще называют лучшим в истории. Он начал работу с Тони Симсом, который привел Энтони Джошуа к его первому чемпионскому титулу. С Дюбуа никогда не бывает скучно,

– заявил Уоррингтон.

Напомним, что ранее стало известно, что Дюбуа попрощался с Кираном Фаррелом, который входил в тренерский штаб Чарльза.

19 июля Дюбуа проиграл Усика в реванше на лондонском "Уэмбли". Это было 3-е поражение в карьере Даниэля в 25-ти проведенных боях на профи-ринге. Также за спиной британца 22 победы (21 – нокаутом).