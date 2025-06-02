Дюбуа отреагировал на статус "андердога" в реванше против Усика

Уже 19 июля Даниэль Дюбуа получит официальный шанс взять реванш у Александра Усика. Британского боксера не считают фаворитом противостояния.

Чемпион мира по версии IBF прокомментировал свой статус андердога второй битвы против Александра Усика. Даниэль Дюбуа признался, что ему нравится не быть фаворитом перед поединком, информирует 24 Канал со ссылкой на The Ring.

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Дюбуа – андердог реванша

Британский супертяжеловес признался, что не ожидает от Усика чего-то нового. По мнению "Динамита", Александр продемонстрирует надежную базовую технику бокса, которую показывает всегда.

В такие моменты ты становишься сильнее, чем ближе приближаешься к рингу – как говорил Майк Тайсон. Ты становишься сильнее, когда приближаешься, и когда ты уже в ринге – иногда становишься богом. Той ночью я поднялся, и сделаю это снова. Я люблю статус андердога. Мне нравится быть андердогом, претендентом, темной лошадкой. Мы сделаем это снова – снова докажем, что все ошибаются,

– заявил Дюбуа.

Даниэль добавил, чтобы победить украинца ему нужно быть готовым к реваншу и уверенным в своей победе.

Британец уже неоднократно разбрасывался громкими заявлениями о будущей победе в реванше. А представители команды Даниэля даже угрожали непобедимому украинскому чемпиону.

Напомним. Первый бой остался за Усиком. Александр победил Дюбуа техническим нокаутом в 9-м раунде поединка в польском Вроцлаве. Также по ходу 5-го раунда этой встречи украинец побывал на канвасе после удара ниже пояса от британца.

Отметим, что реванш Усик – Дюбуа состоится 19 июля на стадионе "Уэмбли" в Лондоне. На кону второй битвы будет стоять звание абсолютного чемпиона мира в хевивейте. После первого боя Усик дважды одолел в прошлом году Тайсона Фьюри, поставив очередную точку на карьере "Цыганского короля". Зато Дюбуа провел три победных поединка. Последний раз "Динамит" выходил в ринг в сентябре 2024-го, когда нокаутировал Энтони Джошуа.