В него будут попадать бомбы, – Дюбуа угрожает поставить "крест" на карьере Усика в реванше

Александр Усик и Даниэль Дюбуа получили официальную дату реванша. Вторая битва боксеров запланирована на 19 июля 2025 года на лондонском стадионе "Уэмбли".

Даниэль Дюбуа продолжает разбрасываться громкими заявлениями о собственной победе в реванше 19 июля. Чемпион мира по версии IBF в хевивейте уверен, что возьмет реванш у Александра Усика.

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Очередное громкое заявление Дюбуа о реванше

Британский боксер рассказал, что с возрастом потерял украинец и почему он может поставить точку на карьере Усика в будущем реванше, информирует 24 Канал со ссылкой на BoxNation.

Усик стал медленнее из-за своего возраста, у него недавно было два больших боя с Тайсоном Фьюри. Я стану тем, кто победит Усика своими ударами. В него будут попадать бомбы, я настроен серьезно. Все, это конец карьеры для Усика. Я убежден, что так будет,

– заявил Дюбуа.

Напомним, что в первом бою в августе 2023-го Усик одолел Дюбуа техническим нокаутом в 9-м раунде после того, как в пятой трехминутке Даниэль ударил его ниже пояса.

После этого поражения Дюбуа провел три поединка, в которых одержал три победы – над американцем Джаррелом Миллером, хорватом Филипом Хрговичем и британцем Энтони Джошуа. С последним подрался в сентябре прошлого года и нокаутировал Эй Джея в пятой трехминутке 12-раундового боя.