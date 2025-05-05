В него будут попадать бомбы, – Дюбуа угрожает поставить "крест" на карьере Усика в реванше
- Александр Усик и Даниэль Дюбуа проведут реванш 19 июля 2025 года на стадионе "Уэмбли" в Лондоне.
- Даниэль Дюбуа уверен в своей победе и заявляет, что поставит "крест" на карьере Усика, считая, что сможет победить его ударами.
- В первом бою в августе 2023 года Усик победил Дюбуа техническим нокаутом, но после этого Дюбуа одержал три победы в следующих боях.
Александр Усик и Даниэль Дюбуа получили официальную дату реванша. Вторая битва боксеров запланирована на 19 июля 2025 года на лондонском стадионе "Уэмбли".
Даниэль Дюбуа продолжает разбрасываться громкими заявлениями о собственной победе в реванше 19 июля. Чемпион мира по версии IBF в хевивейте уверен, что возьмет реванш у Александра Усика.
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Очередное громкое заявление Дюбуа о реванше
Британский боксер рассказал, что с возрастом потерял украинец и почему он может поставить точку на карьере Усика в будущем реванше, информирует 24 Канал со ссылкой на BoxNation.
Усик стал медленнее из-за своего возраста, у него недавно было два больших боя с Тайсоном Фьюри. Я стану тем, кто победит Усика своими ударами. В него будут попадать бомбы, я настроен серьезно. Все, это конец карьеры для Усика. Я убежден, что так будет,
– заявил Дюбуа.
Напомним, что в первом бою в августе 2023-го Усик одолел Дюбуа техническим нокаутом в 9-м раунде после того, как в пятой трехминутке Даниэль ударил его ниже пояса.
После этого поражения Дюбуа провел три поединка, в которых одержал три победы – над американцем Джаррелом Миллером, хорватом Филипом Хрговичем и британцем Энтони Джошуа. С последним подрался в сентябре прошлого года и нокаутировал Эй Джея в пятой трехминутке 12-раундового боя.