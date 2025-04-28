Дюбуа откровенно рассказал, хочет ли увидеть возвращение Фьюри в ринг

В начале 2025 года Тайсон Фьюри в очередной раз попрощался с профессиональным рингом. Чемпион мира по версии IBF Даниэль Дюбуа дал откровенное признание относительно возможного камбэка "Цыганского короля" в бокс.

"Динамит" дал совет Тайсону Фьюри относительно будущего. Даниэль Дюбуа считает, что "Цыганский король" больше не должен возвращаться в профи-ринг, информирует 24 Канал со ссылкой на Ringside24.

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Дюбуа обратился к Тайсону

В то же время в своем комментарии Дюбуа обратился к звездному земляку, который должен дать дорогу молодым.

По моему мнению, он должен оставаться на пенсии. Тайсон уже все сделал. Сейчас мое время, я хочу быть следующим,

– заявил Дюбуа.

Напомним, что в СМИ появляется много слухов о возможном возвращении в ринг 36-летнего Фьюри, который уже не впервые уходит из бокса. Ему приписывают камбэк в бокс ради британской битвы против Энтони Джошуа. Однако промоутер "Цыганского короля" уверяет, что возвращения Тайсона не следует ждать, он наслаждается пенсией.

К слову. Тайсон Фьюри провел на профессиональном ринге 37 боев – 34 победы (24 – нокаутом), 2 поражения и одна ничья.

Зато 27 апреля появилась официальная дата реванша Усик – Дюбуа. Боксеры выйдут в ринг 19 июля 2025 года на стадионе "Уэмбли" в Лондоне. Первая встреча закончилась победой Александра техническим нокаутом в 9-м раунде в августе 2023-го.

После чего президент Всемирной боксерской организации (WBO) Густаво Оливьери заявил, что победитель реванша Усик – Дюбуа станет следующим соперником Джозефа Паркера. Ранее именно против Паркера Усик должен был защищать пояс WBO.