"Динаміт" дав пораду Тайсону Ф'юрі щодо майбутнього. Даніель Дюбуа вважає, що "Циганський король" більше не повинен повертатись у профі-ринг, інформує 24 Канал із посиланням на Ringside24.

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Дюбуа звернувся до Тайсона

Водночас у своєму коментарі Дюбуа звернувся до зіркового земляка, який повинен дати дорогу молодим.

На мою думку, він має залишатися на пенсії. Тайсон уже все зробив. Зараз мій час, я хочу бути наступним,

– заявив Дюбуа.

Нагадаємо, що у ЗМІ з'являється багато чуток про можливе повернення у ринг 36-річного Ф'юрі, який вже не вперше йде із боксу. Йому приписують камбек у бокс заради британської битви проти Ентоні Джошуа. Однак промоутер "Циганського короля" запевняє, що повернення Тайсона не слід чекати, він насолоджується пенсією.

До слова. Тайсон Ф'юрі провів на професійному рингу 37 боїв – 34 перемоги (24 – нокаутом), 2 поразки та одна нічия.

Натомість 27 квітня з'явилась офіційна дата реваншу Усик – Дюбуа. Боксери вийдуть у ринг 19 липня 2025 року на стадіоні "Вемблі" у Лондоні. Перша зустріч закінчилась перемогою Олександра технічним нокаутом у 9-му раунді в серпні 2023-го.

Після чого президент Всесвітньої боксерської організації (WBO) Густаво Олів'єрі заявив, що переможець реваншу Усик – Дюбуа стане наступним суперником Джозефа Паркера. Раніше саме проти Паркера Усик повинен був захищати пояс WBO.