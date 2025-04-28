Боксери вийдуть у ринг 19 липня 2025 року на лондонському стадіоні "Вемблі". На кону стоятиме звання абсолютного чемпіона світу у хевівейті.

До теми Усик одіозно звернувся до Дюбуа після офіційного оголошення про реванш

Що сказав Дюбуа про реванш

Олександр Усик та його промоутер Олександр Красюк вже відреагували на офіційну інформацію щодо реваншу. Тепер настала черга Даніеля Дюбуа. Британець пригадав першу битву проти непереможного українця, коли, на його думку, його позбавили перемоги, передає 24 Канал із посиланням на The Ring.

Це бій, якого я хотів і якого вимагав, і тепер я отримую свій шанс на реванш проти Олександра Усика. Я мав виграти перший бій, але суддівське рішення позбавило мене перемоги, тож цього разу я не припущуся жодної помилки перед своїми людьми на національному стадіоні в моєму рідному місті. Зараз я став сильнішим і небезпечнішим бійцем, і Усик відчує це на собі 19 липня,

– заявив Дюбуа.

Також Даніель в інтерв'ю подякував своєму промоутеру Френку Воррену, який зміг домовитись із командою Усика про омріяний реванш.

Раніше була інформація, що IBF зобов'язала Дюбуа провести захист поясу проти Дерека Чісори. Те саме стосується Усика, якого зобов'язували захищати титул WBO проти тимчасового чемпіона по лінії Джозефа Паркера. Але, схоже, команди обидвох боксерів домовились із боксерськими організаціями, адже бій за абсолют" у пріоритеті.