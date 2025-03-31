Усик или Фьюри: чемпион мира назвал боксера с самым сильным ударом
- Даниэль Дюбуа считает, что у Александра Усика сильнее удар, чем у Тайсона Фьюри.
- Дюбуа встречался в официальном бою только с Усиком, которому уступил техническим нокаутом в августе 2023 года.
- Дюбуа имеет 22 победы (21 нокаутом) и 2 поражения в профессиональной карьере, включая поражение от Усика.
- Дюбуа претендует на реванш с Усиком, но его приоритетным соперником остается Джозеф Паркер.
Чемпион мира IBF в хэвивейте Даниэль Дюбуа вспомнил в своем комментарии двух звездных боксеров Александра Усика и Тайсона Фьюри. "Динамит" сравнил силу удара обоих бойцов.
Даниэль Дюбуа сделал ставку на непобедимого украинца. По словам британца, у Александра Усика сильнее удар, чем у Тайсона Фьюри, сообщает 24 Канал со ссылкой на SecondsOut Boxing News.
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Сделал ставку на экс-соперника
Интересно, что Дюбуа встречался в официальном бою только с Усиком, которому уступил техническим нокаутом в девятом раунде 26 августа 2023-го года.
У кого сильнее удар, у Фьюри или Усика? Я назову Александра,
– ответил "Динамит".
Зато с Фьюри Дюбуа встречался только в спаррингах в рамках тренировочных лагерей.
К слову. За спиной Дюбуа 22 победы (21 – нокаутом) и 2 поражения (от Джо Джойса и Александра Усика) в 24-х проведенных боях в профессионалах.
Отметим, что Даниэль претендует на реванш с Усиком, на кону которого будет стоять титул "абсолюта" хевивейта. Хотя британец рассказывал, что приоритетным его соперником для следующего боя является временный чемпион WBO Джозеф Паркер, с которым в феврале 2025-го сорвалась их очная битва.
Добавим, что Фьюри в начале текущего года в очередной раз попрощался с боксом на статистике в 34 победы и 2 фиаско в 37-ми поединках. В первом бою против Деонтея Уайлдера была зафиксирована ничья. В то же время Усик победил во всех своих 23-х поединках на профи-ринге.