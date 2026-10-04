Ранее Boxing News сообщало, что Лапин может выйти на ринг в андеркарде поединка Ломаченко. По информации издания, среди участников вечера также может оказаться украинский супертяжеловес Андрей Новицкий, занимающий десятое место в рейтинге WBC.

Следующий бой Даниэля Лапина

В комментарии Tribuna.com Лапин отреагировал на информацию о своем возможном участии в шоу.

Нет, полный бред,

– заявил боксер.

По информации Boxing News, боксерский вечер должен состояться 20 ноября в Лас-Вегасе. Ожидается, что Ломаченко возглавит вечер бокса.

Также сообщалось, что соперником Новицкого может стать американец Норман Нили. Для украинского супертяжеловеса этот поединок, в случае его проведения, станет вторым в 2024 году.

Имя возможного соперника Лапина Boxing News не называло. Однако потенциальный бой мог бы дать ему шанс вернуться к победам после первого поражения в профессиональной карьере, которое он потерпел в мае.

Лапин проиграл французу Бенжамену Мендесу Тани. Бой состоялся 23 мая в Гизе (Египет) в рамках андеркарда боксерского вечера Усик – Верховен. Несмотря на статус фаворита, Лапин уступил техническим нокаутом в четвертом раунде, трижды побывав в нокдауне.