Чемпион мира из Украины поднялся в топ-10 лучших боксеров по версии WBA

Всемирная боксерская ассоциация (WBA) обновила рейтинг лучших боксеров мира, выступающих в полутяжелом весе. В этом обновленном рейтинге свое место улучшил украинский боксер Даниэль Лапин.

27-летний украинский боксер поднялся на одну строчку и теперь замыкает топ-10 лучших бойцов мира по версии WBA. Отметим, что чемпионским титулом в этом дивизионе владеет россиянин с канадским паспортом Артур Бетербиев, сообщает 24 Канал со ссылкой на рейтинг WBA.

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Кто вошел в топ-10 рейтинга WBA

На первой ступени рейтинга WBA расположился россиянин Дмитрий Бивол. Сразу за его спиной второе место занял Альберт Рамирес, а тройку лучших замкнул Энтони Ярд.

За пределами топ-3 сразу идет Шарабутдин Атаев, а пятую строчку занимает Радивие Калайджич. Также в топ-10 вошли, кроме еще Лапина: Лоуренс Кинг, Линдон Артур, Луис Антонио Техеда и Ричард Ривера. Все боксеры разместились с 6-го по 9-ю позицию соответственно.

Напомним, что Даниэль Лапин провел бой 21 декабря в андеркарде реванша Александра Усика против Тайсона Фьюри в Эр-Рияде. Украинец подрался с Диланом Колином из Франции. На кону боя стоял титул IBF Intercontinental в полутяжелом весе и пояс WBA Continental, который в мае выиграл Лапин.

Справка. За пояс WBA Continental Даниэль Лапин также дрался в андеркарде первого боя Усик – Фьюри. Тогда украинский боксер уже в первом раунде победил португальца Октавиу Пудивитром. Судья остановил избиение соперника Лапина.

21 декабря Лапин полный бой против Колина, а победителя поединка определяли судьи. Все они единогласно отдали победу Даниэлю – 100-90 и дважды 99-91. Даниэль Лапин не только получил вакантный титул, но и провел успешную первую защиту своего пояса WBC Continental.