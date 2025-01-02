27-річний український боксер підійнявся на одну сходинку та тепер замикає топ-10 найкращих бійців світу за версією WBA. Відзначимо, що чемпіонським титулом у цьому дивізіоні володіє росіянин з канадським паспортом Артур Бетербієв, повідомляє 24 Канал із посиланням на рейтинг WBA.

Цікаво дізнатись "Не чекайте": оглядачі боксу оцінили повернення Усика у ринг

Хто увійшов у топ-10 рейтингу WBA

На першому щаблі рейтингу WBA розташувався росіянин Дмітрій Бівол. Одразу за його спиною друге місце посів Альберт Рамірес, а трійку найкращим замкнув Ентоні Ярд.

Поза межами топ-3 одразу йде Шарабутдін Атаєв, а п'яту сходинку посідає Радівіє Калайджич. Також у топ-10 увійшли, окрім ще Лапіна: Лоуренс Кінг, Ліндон Артур, Луїс Антоніо Техеда та Річард Рівера. Усі боксери розмістились із 6-го по 9-ту позицію відповідно.

Нагадаємо, що Даніель Лапін провів бій 21 грудня в андеркарді реваншу Олександра Усика проти Тайсона Ф'юрі в Ер-Ріяді. Українець побився із Діланом Коліном із Франції. На кону бою стояв титул IBF Intercontinental у напівважкій вазі та пояс WBA Continental, який у травні виграв Лапін.

Довідка. За пояс WBA Continental Даніель Лапін також бився в андеркарді першого бою Усик – Ф'юрі. Тоді український боксер вже у першому раунді переміг португальця Октавіу Пудівітром. Суддя зупинив побиття суперника Лапіна.

21 грудня Лапін повний бій проти Коліна, а переможця поєдинку визначали судді. Усі вони одноголосно віддали перемогу Даніелю – 100-90 та двічі 99-91. Даніель Лапін не лише здобув вакантний титул, а й провів успішний перший захист свого поясу WBC Continental.