Якщо у першому бою українець переміг за роздільним рішенням суддів, то у реванші здобув одноголосну звитягу. Олександр Усик зробив те, чого до нього не вдавалось зробити жодному іншому супернику Тайсона Ф'юрі.

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Коли фанати побачать Усика у ринзі

У ЗМІ та боксерському світі почали дискутувати, скільки часу на відновлення візьме непереможний український боксер після двох битв проти "Циганського короля". Журналісти та оглядачі боксу запевнили, що Усик витратив чимало сил у боях проти британця, тому тепер буде тривалий час поправляти здоров'я та проводити час із родиною, повідомляє 24 Канал із посиланням на BJPenn.com.

Не чекайте, що Усик швидко повернеться на ринг після другої перемоги над Тайсоном Ф'юрі. Олександр візьме тривалу паузу після двох найбільших перемог у професійному боксі,

– заявили експерти.

Також вони пропустили, чи міг реванш проти Тайсона стати останнім у кар'єрі Олександра.

Усик поки що не схожий на людину, яка думає про завершення кар'єри на піку слави. Але виснажливі бої не могли не позначитися на здоров'ї українця – боксер тривалий час проведе поза рингом і відновлюватиме свої сили,

– додали фахівці.

Нагадаємо, що одразу після реваншу Усик отримав виклик на бій від Даніеля Дюбуа, якого він вже перемагав у 2023-му. Тому на Олександра може чекати ще один реванш. Також серед його потенційних суперників називають китайського супертяжа Чжана Чжілея.

Цікаво, що Дюбуа та Чжілей 22 лютого знову вийдуть у ринг. Це не буде їх очне протистояння, а просто обидва поєдинки припали на один день.