Бывший боец UFC жестко прошелся по Джошуа из-за желания драться с Фьюри

Даррен Тилл высказался о потенциальном бое Энтони Джошуа с Тайсоном Фьюри. Бывший боец UFC раскритиковал решение Эй-Джея провести поединок с "Цыганским королем" в 2025 году.

Тилл считает, что бой нужно было провести раньше. Сейчас, это лишь игры промоутеров, которым следует Энтони Джошуа, сообщает 24 канал со ссылкой на страницу экс-спортсмена в Х.

Читайте также Джошуа очертил чемпионские цели на 2025 год: вспомнил ли британец об Усике

Тилл о бое Джошуа – Фьюри

Бывший боец UFC поделился мыслями относительно боя между Энтони Джошуа и Тайсоном Фьюри. Дарен Тилл заявил, что поединок нужно было проводить на пике популярности, а не сейчас.

На 5 лет опоздали. Никто не в восторге. Уважаю вас обоих, но вы и ваши промоутеры захотели проиграть в то, у кого больший ч**н, так что этот бой – это просто как. Мы посмотрим его, но мы не в восторге,

– сказал Тилл.

Британец также объяснил, почему бой между Эй-Джеем и "Цыганским королем" должен был состояться раньше.

Когда лучшие достигают вершины, они сражаются друг с другом. Тайсон и Эй-Джей сражались со всеми, кроме друг друга. Это был бой, который должен был состояться много лет назад на "Уэмбли". Но, очевидно, тогда оба считали, что не нужны друг другу, а их промоутеры сидели в туалете и мерялись своими ч****ми и эго,

– добавил Даррен.

Напомним, что оба боксера проводили последние бои в 2024 году. Тайсон Фьюри дважды уступил украинскому чемпиону Александру Усику, а Энтони Джошуа потерпел сокрушительное поражение от Даниэля Дюбуа.