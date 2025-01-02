В своем комментарии Энтони Джошуа не упомянул имя Александра Усика, которому он проиграл дважды. Зато Эй Джей хочет провести бой против Тайсона Фьюри, который дважды подряд в 2024-м году уступил непобедимому украинцу, пишет 24 Канал со ссылкой на The Nationon.

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Планы Джошуа на 2025-й год

Кроме боя против "Цыганского короля" Джошуа также хочет стать трехкратным чемпионом мира.

Моя цель – стать трехкратным чемпионом мира и провести бой с Тайсоном Фьюри в 2025 году. Конечно, я должен был выигрывать прошлые бои, но я этого не сделал. Я не могу остановиться сейчас; я должен продолжать, пока не достигну своей цели. Посмотрим. Выходим на ринг. Только Бог знает, но для меня все станет понятно в будущем,

– заявил Энтони Джошуа.

Справка. 25 сентября 2021-го и 20 августа 2022-го годов Джошуа проводил два боя против Александра Усика. В двух потерпел поражения.

В ушедшем году,, Эй Джей провел два поединка. 8 марта Джошуа очень легко победил Фрэнсиса Нганну уже во втором раунде нокаутом. Хотя сначала Энтони должен был вообще выйти в ринг против Деонтея Уайлдера, а не Нганну. Но Уайлдер неожиданно проиграл Джозефу Паркеру.

А 21 сентября Энтони подрался с Даниэлем Дюбуа. Уже в этом поединке Джошуа досрочно проиграл "Динамиту".