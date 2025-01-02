У своєму коментарі Ентоні Джошуа не згадав ім'я Олександра Усика, якому він програв двічі. Натомість Ей Джей хоче провести бій проти Тайсона Ф'юрі, який двічі поспіль у 2024-му році поступився непереможному українцю, пише 24 Канал із посиланням на The Nationon.

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Плани Джошуа на 2025-й рік

Окрім бою проти "Циганського короля" Джошуа також хоче стати триразовим чемпіоном світу.

Моя ціль – стати триразовим чемпіоном світу та провести бій з Тайсоном Ф'юрі у 2025 році. Звісно, я мав вигравати минулі бої, але я цього не зробив. Я не можу зупинитися зараз; я маю продовжувати, доки не досягну своєї мети. Побачимо. Виходьмо у ринг. Тільки Бог знає, але для мене все стане зрозуміло у майбутньому,

– заявив Ентоні Джошуа.

Довідка. 25 вересня 2021-го та 20 серпня 2022-го років Джошуа проводив два бої проти Олександра Усика. У двох зазнав поразок.

У році, що минув, Ей Джей провів два поєдинки. 8 березня Джошуа дуже легко переміг Френсіса Нганну вже у другому раунді нокаутом. Хоча спершу Ентоні повинен був взагалі вийти у ринг проти Деонтея Вайлдера, а не Нганну. Але Вайлдер несподівано програв Джозефу Паркеру.

А 21 вересня Ентоні побився із Даніелем Дюбуа. Вже у цьому двобою Джошуа достроково програв "Динаміту".