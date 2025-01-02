Промоутер поділився думкою, чи зможе Ей-Джей або "Циганський король" перемогти Усика у третьому поєдинку. Він вважає Олександра фаворитом, повідомляє 24 канал із посиланням на iFL TV.

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Хірн про характер Усика

Едді Хірн заявив, що Олександр Усик великий фаворит в обох трилогіях. Промоутер Джошуа пригадав обидва бої свого підопічного з українським чемпіоном.

Британець підкреслив, що у першому поєдинку Ей-Джей відставав у темпі, але у другому показав хороший результат. Хірн зазначив, що йому на мить здалось, що Джошуа переміг, але Усик проявив чемпіонський характер.

Промоутер Ей-Джея розповів, що виступ Усика у 10, 11 та 12 раундах, це найкращий виступ у чемпіонських раундах, які він коли-небудь бачив. Хоча до цього Хірн подумав, що українцю кінець.

Він просто якимось чином збільшив інтенсивність, завдав так багато ударів Ей-Джею, коли йому було боляче, коли він втомився, і він виграв останні три раунди, щоб виграти бій. Тому я не впевнений, що хтось зможе його перемогти,

– сказав промоутер Джошуа.

Зазначимо, що раніше Едді Хірн назвав найкращого боксера у 2024 році. Також він назвав ім'я неочікуваного суперника, який може протистояти Олександру Усику.