Промоутер поделился мнением, сможет ли Эй-Джей или "Цыганский король" победить Усика в третьем поединке. Он считает Александра фаворитом, сообщает 24 канал со ссылкой на iFL TV.

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Хирн о характере Усика

Эдди Хирн заявил, что Александр Усик большой фаворит в обеих трилогиях. Промоутер Джошуа припомнил оба боя своего подопечного с украинским чемпионом.

Британец подчеркнул, что в первом поединке Эй-Джей отставал в темпе, но во втором показал хороший результат. Хирн отметил, что ему на мгновение показалось, что Джошуа победил, но Усик проявил чемпионский характер.

Промоутер Эй-Джея рассказал, что выступление Усика в 10, 11 и 12 раундах, это лучшее выступление в чемпионских раундах, которые он когда-либо видел. Хотя до этого Хирн подумал, что украинцу конец.

Он просто каким-то образом увеличил интенсивность, нанес так много ударов Эй-Джею, когда ему было больно, когда он устал, и он выиграл последние три раунда, чтобы выиграть бой. Поэтому я не уверен, что кто-то сможет его победить,

– сказал промоутер Джошуа.

Отметим, что ранее Эдди Хирн назвал лучшего боксера в 2024 году. Также он назвал имя неожиданного соперника, который может противостоять Александру Усику.