Гарет Дэвис поделился мнением относительно реванша между украинцем и британцем. Известный боксерский эксперт оценил выступление обоих спортсменов, сообщает 24 канал со ссылкой на Boxing King Media.

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Дэвис о реванше Усик – Фьюри

Британский эксперт отметил подготовку Александра Усика и Тайсона Фьюри, вспомнив первый бой. Гарет Дэвис подчеркнул, что боксеры значительно улучшили свой уровень.

Фьюри улучшился по сравнению с первым поединком, но проблема в том, что Усик также. Тайсон Фьюри прекрасно провел лагерь, прекрасно провел бой, его кондиции для боксера с таким весом идеальны. Усик был просто умнее,

– сказал Дэвис.

Напомним, что Александр Усик одержал победу над Тайсоном Фьюри благодаря единогласному решению судей с общим счетом 116:112.



Отметим, что ранее чемпион мира попросил прощения у украинца после его второй победы над "Цыганским королем"