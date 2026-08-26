Бенавидес-старший сказал Аль-аш-Шейху, что больше всего хочет, чтобы его сын провел бой против экс-чемпиона мира Джея Опетаи, сообщает BoxingScene.

Отец Бенавидеса рассказал о бое с Усиком

В то же время Хосе отметил, что Давид сможет подготовиться к встрече с Усиком через 3 – 5 поединков, потому что для этого американцу нужно набрать вес до супертяжелого.

Я сказал Аль-аш-Шейху, что именно бой с Опетаей я хочу больше всего. Мы сможем подойти к бою с Усиком, когда будем готовы к супертяжелому весу – еще через три–пять поединков. Но если Опетая хочет драться с Давидом, давайте сделаем это прямо сейчас, и мы можем организовать этот бой на выходные Синко де Майо,

– пояснил Бенавидес-старший.

Напомним, Хосе в видео журналиста Рикардо Селиса поделился перепиской с Турки. На видео попало сообщение с предложением провести бой Давида против Александра Усика, а также против Джея Опетаи.

Добавим, что в мае известный журналист Майк Коппинджер сообщил о намерении Турки организовать бой между Усиком и непобедимым Бенавидесом. По оценке журналиста, этот поединок может войти в число крупнейших коммерческих боев в супертяжелом весе за последние 30 лет.

Ранее 29-летний американец выражал желание встретиться с Усиком, однако подчеркивал, что будет готов к поединку только через несколько лет.