"Надо отдать должное": тренер Дэвиса оценил достижения Беринчика

Брайан Макинтайр поделился мыслями относительно Дениса Беринчика. Тренер Кейшона Дэвиса отдал должное "Украинскому танку" за его достижения в профессиональном ринге.

Денис Беринчик несмотря на неутешительные прогнозы одолел Эмануэля Наваррете в мае прошлого года. "Украинский танк" отобрал у мексиканца титул чемпиона мира в легком весе по версии WBO.

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Тренер соперника оценил Беринчика

Брайан Макинтайр оценил будущего соперника своего подопечного. Тренер Кейшона Дэвиса одобрительно высказался о Денисе Беринчике, подчеркнув его достижения.

Специалист считает украинца великолепным боксером. Ведь Беринчик много сделал, чтобы стать чемпионом мира и оказаться там, где он сейчас находится, сообщает 24 канал со ссылкой на The Ring.

Он не стал чемпионом ни за что. Он не добрался сюда просто так. Очевидно, он делает что-то хорошее, чтобы быть чемпионом. Надо отдать Беринчику должное,

– сказал Макинтайр.

Напомним, что бой Беринчик – Дэвис состоится в ночь с 14 на 15 февраля. Боксеры встретятся в мегафайте на легендарной арене "Мэдисон-сквер-гарден".



Вечер бокса в Нью-Йорке начнется в 2:00 по киевскому времени. Ожидается, что Денис Беринчик и Кейшон Дэвис выйдут в ринг не раньше 5:30 утра.